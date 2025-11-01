الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 5 عناصر إرهابية في عدد من محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القبض على خمسة عناصر إرهابية في عدد من محافظات البلاد.

وذكرت المديرية في بيان أن "العمليات جاءت وفق توجيهات المراجع ومدير الاستخبارات العسكرية والتي تضمنت تكثيف الجهود الاستخبارية، والقضاء على الإرهاب ومتابعة الأوامر القضائية وتنفيذها بدقة، ضمن منهاج تعريضي يستهدف القبض على جميع المطلوبين للقضاء".

وأضافت أن "العمليات نفذت بتنسيق وتعاون مباشر مع الوكالات الأمنية الأخرى، وأسفرت عن القبض على خمسة إرهابيين كانوا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/1) الخاصة بالإرهاب".

وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم قد تم تسليمهم إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة".