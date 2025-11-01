العراق يرحب بتصويت مجلس الأمن على قرار دعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، عن ترحيبها بتصويت مجلس الأمن الدولي على القرار المتعلق بدعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، التي تقدمت بها مملكة المغرب الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "القرار جدد دعمه للمسار السياسي القائم على هذه المبادرة، بوصفها إطاراً واقعياً وبناءً يسهم في تسوية النزاع بشكل سلمي ودائم".

وأكدت "دعم العراق للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، يُنهي هذا النزاع وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز التعاون الإقليمي البنّاء بين جميع الأطراف".