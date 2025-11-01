القبض على أربعة متهمين اعتدوا على أحد المدرسين أثناء دخوله المدرسة بالحرية في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ ، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)،عن تمكن قسم الحرية ومفارز نجدة الحرية من إلقاء القبض على أربعة متهمين أقدموا على الاعتداء على أحد المدرسين أثناء دخوله إلى المدرسة في منطقة الحرية.

وذكر بيان للقيادة أن "عملية القبض تمت بإشراف مباشر من قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بالتحري وجمع المعلومات، مما أسفر عن تحديد هوية المعتدين والقبض عليهم في وقت قياسي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالكوادر التعليمية".