الأخبار

العراق يدين المجازر والانتهاكات في السودان


دانت وزارة الخارجية، اليوم السبت، المجازر والانتهاكات التي ترتكبها “قوات الدعم السريع” في مدينة الفاشر غربي السودان.

وذكر بيان للوزارة أنها "تُعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للمجازر والانتهاكات التي ترتكبها “قوات الدعم السريع” في مدينة الفاشر غربي السودان، وما تخلّفه من ضحايا ومعاناة إنسانية جسيمة بين المدنيين الأبرياء".

ورفضت الوزارة "بشدة كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار أو المساس بسيادة الدولة في السودان الشقيق، وتحذر من مخاطر المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع أو تكريس أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو السياسي للبلاد".

وأكدت "دعم العراق الكامل لاعتماد طريق الحوار سبيلاً لحل المشكلات ونبذ العنف واللجوء إلى المسار السلمي، ومساندتها لهذا المسار في إطار حوار وطني يُسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يرحب بتصويت مجلس الأمن على قرار دعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية
القبض على أربعة متهمين اعتدوا على أحد المدرسين أثناء دخوله المدرسة بالحرية في بغداد
بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات
العراق يدين المجازر والانتهاكات في السودان
اندلاع اشتباكات مسلحة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ؛ مقتل واصابة 8 اشخاص كحصيلة أولية.
النائب زياد الجنابي ينتقد الحلبوسي وحزب تقدم: من يراهن على تفكك البلاد سيخيب و"الأمة هي العراق"
رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي في 3 مشاريع للمياه والبنى التحتية بالديوانية
محافظة ديالى: تسجيل هزة أرضية بقوة (4,3) درجات
وزارة الكهرباء: استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات
وزارة الداخلية تعلن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك