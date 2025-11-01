البنك الدولي يدعم جهود العراق لتقليص مخاطر الملوثات العضوية

أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن إدارة مشاريع النقاط الساخنة للتلوث تحظى برعاية ودعم من البنك الدولي؛ بهدف تعزيز جهود العراق في تقليص المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالملوثات العضوية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "البنك الدولي يدعم هذا النوع من المشاريع التي تهدف إلى التخلص من المواد الكيميائية الخطرة، وبناء القدرات الوطنية في مجال إنشاء نظام معلوماتي لإدارة المواد الكيميائية".

كذلك أضاف أن "دعم البنك الدولي يشمل أيضًا العمل على تطوير السياسات والتنظيمات ذات الصلة، وإعداد خرائط لتحديد المناطق أو النقاط الساخنة التي تُعد مصادر رئيسة للتلوث؛ بهدف معالجتها والتخلص من تلك الملوثات وفق آليات وأسس علمية مدروسة".