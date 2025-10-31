21 جامعة عراقية تتصدر تصنيف Leiden العالمي للأداء البحثي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، أن 21 جامعة عراقية سجلت حضورا متميزا في تصنيف CWTS Leiden Ranking لعام 2025، المتخصص في تحليل وتقييم جودة البحث العلمي للمؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "التصنيف الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا (CWTS) في جامعة ليدن الهولندية، يعتمد على قياس جودة المخرجات البحثية وتأثيرها في المجتمع العلمي من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، تشمل: نسبة البحوث ضمن أعلى 10% عالميًا من حيث الاستشهادات العلمية، معدل الاستشهادات المعياري (MNCS)، مؤشرات التعاون العلمي الدولي، وتحليل الإنتاج البحثي كمًا ونوعًا".

وأضاف البيان أن "نتائج التصنيف أظهرت التنافسية المتميزة لجامعات عراقية عدة، من أبرزها: جامعة بغداد، الجامعة التكنولوجية، الجامعة المستنصرية، جامعة بابل، جامعة الموصل، جامعة البصرة، جامعة الكوفة، جامعة الأنبار، جامعة النهرين، جامعة السليمانية، جامعة القادسية، جامعة كربلاء، جامعة ديالى، جامعة صلاح الدين في أربيل، الجامعة التقنية الوسطى، جامعة ذي قار، جامعة دهوك، جامعة واسط، الجامعة العراقية، جامعة كركوك، وجامعة بوليتكنك السليمانية".

ويعد تصنيف CWTS Leiden Ranking من أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في الأداء البحثي، حيث يعتمد على بيانات منصة Web of Science التابعة لمؤسسة Clarivate، ويتميز بدقته وموضوعيته في قياس الأثر العلمي للمؤسسات الأكاديمية.