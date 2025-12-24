الرئاسة التركية: عطل كهربائي وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

كشف رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، عن آخر رسالة أرسلتها طائرة رئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد قبيل تحطمها، حيث أوضح عبر X، أن الطائرة أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري.

بدوره، أكد وزير العدل التركي يلماز طنج، فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في أنقرة بشأن سقوط الطائرة، في حين ذكرت مصادر تركية، أنه وبعد اكتشاف عطل يتعلق بالنظام الكهربائي على متن الطائرة، طلب طاقمها الهبوط اضطرارياً، وتقرّر العودة إلى مطار إسنبوغا في أنقرة، لكن خلال العودة انقطع الاتصال.

إلى ذلك، يصل وفد الدفاع الليبي يصل أنقرة الأربعاء، لمتابعة ملابسات سقوط الطائرة. كذلك أوضحت في بيان، أن طائرة الحداد كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري.

فيما أعلن موقع فلايت رادار، أن طائرة الحداد سجلت ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا إذ اختفت بعد 16 دقيقة من إقلاعها، بالتزامن مع ذلك، أظهرت صور متداولة عبر وسائل إعلام تركية، عمليات البحث عن الحداد بعد سماع دوي انفجار في منطقة تحليق طائرته عبر فرق الإنقاذ