الصفحة الدولية

الرئيس الروسي يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بصداقة لا تُقهر مع كوريا الشمالية


 

 

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى الزعيم كيم جونغ بمناسبة العام الجديد، ب"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس، حيث أثنى بوتين في الرسالة التي تلقتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، على مساعدة الجنود الكوريين الشماليين لموسكو في مجهودها الحربي ضد أوكرانيا، قائلا إنها أثبتت وجود "أخوة نضالية" بين البلدين.

وقدّرت وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في عام 2024، إضافة إلى كميات من الذخائر وأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

كما اعتبر بوتين، بحسب الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن "الدخول البطولي لجنود الجيش الشعبي الكوري في معارك تحرير منطقة كورسك من المحتلين، والأنشطة اللاحقة للمهندسين الكوريين على أرض روسيا، أثبت بوضوح الصداقة التي لا تقهر".

وأضاف أن أحكام "المعاهدة التاريخية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعها خلال زيارته لبيونغ يانغ في حزيران العام الماضي، تم تنفيذها "بفضل جهودنا المشتركة".

وتتضمن الاتفاقية بندا للدفاع المشترك يتعهد فيه كل طرف بتقديم مساعدة عسكرية فورية إذا واجه الطرف الطرف الآخر عدوانا مسلحا.

كذلك أكد بوتين أن العلاقات القوية بين بيونغ يانغ وموسكو "ستساهم في إقامة نظام عادل للعالم المتعدد الأقطاب".

وفي تقييماتها، ذكرت وكالات الاستخبارات في سيول أن نحو ألفي جندي كوري شمالي قتلوا في روسيا، في حين لم تؤكد كوريا الشمالية إلا في نيسان نشرها قوات لدعم موسكو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الروسي يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بصداقة لا تُقهر مع كوريا الشمالية
الحرس الثوري يضبط سفينة تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في الخليج
وزير الداخلية التركي يعلن العثور على جثث طائرة رئيس الأركان الليبي
إيران: إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن
بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
ترامب يمنع دخول 5 أوروبيين بارزين "غير مرغوب فيكم"!
فنزويلا: مصالح الشركات النفطية الكبرى وراء التهديدات الأمريكية للبلاد
الرئاسة التركية: عطل كهربائي وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
الجزائر: البرلمان يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي
ليبيا تعلن رسميا وفاة رئيس الاركان محمد الحداد ومرافقيه
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك