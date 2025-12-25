تركيا.. اعتقال 115 متهما من داعش الارهابي كانوا يخططون لهجمات خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، إلقاء القبض على 115 متهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في عموم البلاد خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات متزامنة في عدد من الولايات، أسفرت عن اعتقال المتهمين وضبط مواد وأدوات كانت معدة لاستخدامها في الهجمات.

وأضافت أن العمليات جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ضمن إجراءات مشددة لتعزيز الأمن وحماية الاحتفالات ومنع أي خروقات تهدد السلامة العامة.