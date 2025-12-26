الصفحة الدولية

رجل يطعن 3 نساء في مترو الانفاق بباريس.. البحث عن الجاني مستمر


أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الجمعة، بأن رجلا طعن 3 نساء في مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية باريس، ما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الإسعاف والشرطة.

وقال الإعلام الفرنسي إن عمليات الطعن وقعت يوم الجمعة بين الساعة 4:15 مساء و4:45 مساء. وأشار إلى أن الجاني فر من مكان الحادث وأن السلطات كثفت عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.

ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن المشتبه به من أصل مالي ومولود عام 2000، وكان يرتدي سترة خضراء وسوداء.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا مسلحا بسكين هاجم عدة نساء على الخط الثالث من مترو باريس.

ووفقا لعدة مصادر من الشرطة، استل الرجل سكينا وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة على الخط الذي يربط بين بانيوليه وليفالوا-بيريه.

وأوضحت المصادر أن الهجمات تمت في محطات مترو "آرت إيه ميتييه" و"ريبوبليك" و"أوبرا"، وهي معلومات أكدتها هيئة النقل العام في باريس (RATP) لصحيفة "لو باريزيان".

وأكدت أن رجال الإطفاء في باريس قدموا الإسعافات الأولية للضحايا على الفور، فيما لا تزال خطورة إصاباتهم غير معروفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي : إسرائيل تراجعت بعد إدراك قدرات إيران على الردع
رجل يطعن 3 نساء في مترو الانفاق بباريس.. البحث عن الجاني مستمر
نيجيريا: بيان حكومي بعد الغارة الأمريكية على داعش الإرهابي
مدعي النبوة والطوفان يقتني سيارة فارهة..
روسيا تعلن تدمير 48 مسيرة "معادية" فوق أراضيها
مقتل قائد شرطة في حكومة أفغانستان السابقة أمام مكتبه في إيران
تركيا.. اعتقال 115 متهما من داعش الارهابي كانوا يخططون لهجمات خلال احتفالات رأس السنة
عراقجي يحذر من "مؤامرة جديدة" يخطط لها العدو لإشعال فتنة اقتصادية
الرئيس الروسي يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بصداقة لا تُقهر مع كوريا الشمالية
الحرس الثوري يضبط سفينة تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في الخليج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك