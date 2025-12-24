وزير الداخلية التركي يعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء ( 24 كانون الأول 2025 )، العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي التي تحطمت في العاصمة أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن "وزير الداخلية أكد خلال مؤتمر صحفي عقده من موقع تحطم الطائرة، العثور على جثث الضحايا ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الرسمية المتبعة، مقدمًا تعازيه إلى الحكومة الليبية وعائلات الضحايا"، مضيفةأن "ليبيا أوفدت فريقًا يضم نحو 29 شخصًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث تحطم الطائرة".

وأشار الوزير إلى أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة عند الساعة 3:20 فجرًا، إضافة إلى جهاز تسجيل الصوت، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فحصهما.

وأكد أن التحقيقات الجارية شاملة وتأخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، مشددًا على أن الإجراءات ستتم بشفافية ووضوح، وسيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور اكتمالها.

ويذكر أن الحادث أسفر عن وفاة رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب، إضافة إلى المصور في مكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.