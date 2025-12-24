الصفحة الدولية

وزير الداخلية التركي يعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة


أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء ( 24 كانون الأول 2025 )، العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي التي تحطمت في العاصمة أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن "وزير الداخلية أكد خلال مؤتمر صحفي عقده من موقع تحطم الطائرة، العثور على جثث الضحايا ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الرسمية المتبعة، مقدمًا تعازيه إلى الحكومة الليبية وعائلات الضحايا"، مضيفةأن "ليبيا أوفدت فريقًا يضم نحو 29 شخصًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث تحطم الطائرة".

وأشار الوزير إلى أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة عند الساعة 3:20 فجرًا، إضافة إلى جهاز تسجيل الصوت، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فحصهما.

وأكد أن التحقيقات الجارية شاملة وتأخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، مشددًا على أن الإجراءات ستتم بشفافية ووضوح، وسيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور اكتمالها.

ويذكر أن الحادث أسفر عن وفاة رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب، إضافة إلى المصور في مكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية أنقرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية التركي يعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة
إيران: إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن
بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
ترامب يمنع دخول 5 أوروبيين بارزين "غير مرغوب فيكم"!
فنزويلا: مصالح الشركات النفطية الكبرى وراء التهديدات الأمريكية للبلاد
الرئاسة التركية: عطل كهربائي وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
الجزائر: البرلمان يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي
ليبيا تعلن رسميا وفاة رئيس الاركان محمد الحداد ومرافقيه
العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها رئيس الأركان العامة الليبي
إعلام تركي: اغلاق المجال الجوي في أنقرة اثر اختفاء طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك