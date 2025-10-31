الصفحة الدولية

إيران: تعيين أحمد وحيدي نائباً لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة


أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتعيين الجنرال "أحمد وحيدي"، قائد سابق لقوات قدس ووزير الداخلية السابق، نائباً لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

جاء هذا التعيين بناءً على قرار صادر عن قائد الثورة الاسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي.

وحيدي عضو في الحرس الثوري منذ عام 1980 وتولى مناصب عدة، من بينها نائب رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري وقائد قوات قدس.

وكان وحيدي وزيراً للداخلية خلال ولاية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

ويأتي تعيينه في وقت شهدت فيه قيادة الحرس الثوري تغييرات إدارية، إذ تم إعفاء العميد محمد رضا نقدي من منصبه وتعيين العميد "حجت‌الله قريشي" نائباً للمنسق العام للقوات المسلحة، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام.

 

إيران: تعيين أحمد وحيدي نائباً لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة
