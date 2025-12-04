الصفحة الدولية

اللواء حاتمي: لم نُهدر لحظة في تعزيز قدراتنا الدفاعية


قال القائد العام للجيش الإيراني، خلال لقائه أعضاء لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، إن القوات المسلحة تقف في كل الظروف حتى آخر قطرة دم دفاعاً عن النظام الإسلامي، مؤكداً أن أي مساس ولو بسيط بالنظام الإسلامي هو ضربة لاستقلال ووحدة أراضي وطننا العزيز إيران.

وزار غلام رضا تاجكردون، رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، مقرّ الجيش حيث التقوا وتباحثوا مع اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار اللواء حاتمي خلال اللقاء إلى العداء القديم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني تجاه النظام الإسلامي، قائلاً إن العداء الذي يقوده الاستكبار العالمي بزعامة أمريكا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عداء متجذّر وقديم، وأنهم منذ انتصار الثورة الإسلامية استخدموا كل ما يمتلكونه من أدوات، ومع تقدم الزمن اتّسعت أبعاد هذا العداء وازدادت شدته وعمقه.

ولفت إلى الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت في خضمّ التفاوض مع الولايات المتحدة عندما تعرّضت لهجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني بدعم وتعاون أمريكي.

وأضاف القائد العام للجيش أن الكيان الصهيوني هاجم إيران بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية والدفاعية الجوية، واستهداف قادتها، وكان يسعى لاحقاً إلى إسقاط النظام الإسلامي والدولة الإيرانية أيضاً، وهي أهداف كان يلاحقها. لكنه، وبفضل التدبير الحكيم لقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة في تعيين قيادات بديلة، وبفضل تضحيات واقتدار القوات المسلحة وبصيرة الشعب الإيراني البطل، مُني بالهزيمة واضطر إلى طلب وقف إطلاق النار.

وأكد اللواء حاتمي: “لقد انتصرنا في هذه الحرب، لأن العدو فشل في تحقيق أهدافه”.

وشدّد القائد العام للجيش على أن شعور الكيان الصهيوني تجاه إيران هو “تهديد وجودي”، مضيفاً: “لقد عملنا بعد الحرب دون أن نهدر لحظة واحدة في تعزيز قدراتنا الدفاعية واقتدارنا، وجعلنا من التمكين والتقوية نهجاً ثابتاً في عملنا”.

وأعرب اللواء حاتمي عن تقديره للدور الحاسم الذي أدّاه الشعب في حفظ الأمن والمصالح الوطنية خلال الحرب الـ12 يوماً، مؤكداً مجدداً: “نحن في كل الظروف نقف حتى آخر نفس دفاعاً عن النظام الإسلامي، ونؤمن بأن أي ضرر بسيط يلحق بالنظام الإسلامي هو ضربة لاستقلال ووحدة أراضي وطننا العزيز إيران”.

من جهته، أعرب تاجكردون، رئيس لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، خلال اللقاء عن تقديره لإجراءات الجيش ودفاعه الحاسم خلال الحرب الـ12 يوماً ودفاعه عن النظام الإسلامي، معتبراً الأمن والصحة نعمتين ثمينتين وفقاً لتوجيهات الأئمة الأطهار (ع)، ومؤكداً أن القوات المسلحة والجيش يلعبون دوراً محورياً في ترسيخ نعمة الأمن الاستثنائية، وأن مكانة الجيش في هذا السياق هي مكانة خاصة.

وشارك في اللقاء أيضاً الأدميرال سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، وعدد من مساعدي الجيش وأعضاء لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، حيث طرحوا بعض وجهات نظرهم.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
