ترامب يحذر الأمريكيين من دعوات العصيان


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدعوات لعدم تنفيذ أوامره التنفيذية، مؤكدا أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين فعلوا ذلك تصرفوا بشكل خاطئ، فقد كتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "مارك كيلي ومجموعة من السياسيين غير الوطنيين تصرفوا بشكل خاطئ، وهم يعلمون ذلك!، آمل ألا ينخدع من يشاهدونهم ويظنوا أنه من المقبول تحريض الآخرين بحرية وعلنا على عصيان رئيس الولايات المتحدة".

وفي نوفمبر، دعا ستة ديمقراطيين من الكونغرس بينهم مارك كيلي العسكريين الأمريكيين لعدم تنفيذ أوامر إدارة ترامب في حال تعارضها مع القانون.

فيما هدد الزعيم الأمريكي بمشاكل جدية لمن يطلق مثل هذه الدعوات، موضحا أن مثل هذه الأفعال كانت تستوجب الإعدام في السابق، وأعلن البنتاغون في 24 نوفمبر أنه يحقق في الاتهامات الموجهة للعسكري السابق ورائد الفضاء، والسيناتور الديمقراطي حاليا مارك كيلي، ما دفع الأخير للتصريح قائلا إن "ترامب وحاشيته لن يتمكنوا من إسكاته".

وبحسب "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر فإن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمر في أوائل سبتمبر بقتل جميع من كانوا على متن قارب في جنوب البحر الكاريبي الذي ووفقا للأمريكيين، كان يحمل مخدرات.

كما لفتت إلى أن الجيش الأمريكي نفذ ضربتين في 2 سبتمبر. الأولى لتدمير القارب الذي كان على متنه 11 شخصا. والثانية لقتل ناجيين كانا في الماء ومتشبثين بالحطام، وجاء ذلك بعد إعلان البرلمان الفنزويلي أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأمريكي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في جميع ملابسات الحادث.

في حين تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات، حيث استخدمت قواتها بشكل متكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

ومنذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن عمل القوات المسلحة الأمريكية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
