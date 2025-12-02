ترامب يحذر الأمريكيين من دعوات العصيان

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدعوات لعدم تنفيذ أوامره التنفيذية، مؤكدا أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين فعلوا ذلك تصرفوا بشكل خاطئ، فقد كتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "مارك كيلي ومجموعة من السياسيين غير الوطنيين تصرفوا بشكل خاطئ، وهم يعلمون ذلك!، آمل ألا ينخدع من يشاهدونهم ويظنوا أنه من المقبول تحريض الآخرين بحرية وعلنا على عصيان رئيس الولايات المتحدة".

وفي نوفمبر، دعا ستة ديمقراطيين من الكونغرس بينهم مارك كيلي العسكريين الأمريكيين لعدم تنفيذ أوامر إدارة ترامب في حال تعارضها مع القانون.

فيما هدد الزعيم الأمريكي بمشاكل جدية لمن يطلق مثل هذه الدعوات، موضحا أن مثل هذه الأفعال كانت تستوجب الإعدام في السابق، وأعلن البنتاغون في 24 نوفمبر أنه يحقق في الاتهامات الموجهة للعسكري السابق ورائد الفضاء، والسيناتور الديمقراطي حاليا مارك كيلي، ما دفع الأخير للتصريح قائلا إن "ترامب وحاشيته لن يتمكنوا من إسكاته".

وبحسب "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر فإن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمر في أوائل سبتمبر بقتل جميع من كانوا على متن قارب في جنوب البحر الكاريبي الذي ووفقا للأمريكيين، كان يحمل مخدرات.

كما لفتت إلى أن الجيش الأمريكي نفذ ضربتين في 2 سبتمبر. الأولى لتدمير القارب الذي كان على متنه 11 شخصا. والثانية لقتل ناجيين كانا في الماء ومتشبثين بالحطام، وجاء ذلك بعد إعلان البرلمان الفنزويلي أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأمريكي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في جميع ملابسات الحادث.

في حين تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمكافحة تجارة المخدرات، حيث استخدمت قواتها بشكل متكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

ومنذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن عمل القوات المسلحة الأمريكية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية.