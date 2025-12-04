تفكيك خلية مسلحة تابعة لـ"منافقي خلق" شرق طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس ( 4 كانون الأول 2025 )، تفكيك خلية مسلّحة تابعة لـ"منظمة منافقي خلق" شرق العاصمة طهران.

وذكر الحرس الثوري في بيان أن "قواته ألقت القبض على خلية تابعة لـ(منظمة منافقي خلق) في مدينة برديس، كانت قد هاجمت أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران وألبرز".

وبين أن "المعتقلين كانوا بصدد تأمين المواد الأولية لصنع قنابل يدوية بهدف استهداف المواطنين وإحداث الفوضى".