الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني ينفي حقيقة الفيديو المتداول لقصف إسرائيل مركز قيادته


نفت وكالة أنباء "فارس" صحة ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هجوم إسرائيلي على مركز قيادة الحرس الثوري، موضحة أنه تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى كاذب.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة في الحرس الثوري بأن "مقاطع الفيديو بعنوان: لحظة هجوم إسرائيل على مركز قيادة الحرس الثوري، والتي نشرتها صفحات معادية في الفضاء الإلكتروني، غير واقعية ومزيفة تماما".

وأضافت أن "هذه الصفحات استغلت فيديو وثائقيا بث من قبل التلفزيون الإيراني، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج ونشر محتوى كاذب".

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني ينفي حقيقة الفيديو المتداول لقصف إسرائيل مركز قيادته
ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها
بوتين: مستعدون لمحاربة أوروبا إذا أرادت ذلك
مصر.. بيان لـ12 حزبا بعد شبهات التزوير في انتخابات مجلس النواب
قاليباف: الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية لن تبقى بلا رد
طالبان تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود بعد مقتل خمسة صينيين
ترامب يحذر الأمريكيين من دعوات العصيان
قائد "مقر خاتم الأنبياء" يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا
زيلينسكي يلتقي ماكرون ويكشف عن "التحدي الأهم" بالمفاوضات
الخارجية الايرانية: زيارة المسؤول السعودي لطهران ليست للوساطة مع دمشق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك