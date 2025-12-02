الحرس الثوري الإيراني ينفي حقيقة الفيديو المتداول لقصف إسرائيل مركز قيادته

نفت وكالة أنباء "فارس" صحة ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هجوم إسرائيلي على مركز قيادة الحرس الثوري، موضحة أنه تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى كاذب.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة في الحرس الثوري بأن "مقاطع الفيديو بعنوان: لحظة هجوم إسرائيل على مركز قيادة الحرس الثوري، والتي نشرتها صفحات معادية في الفضاء الإلكتروني، غير واقعية ومزيفة تماما".

وأضافت أن "هذه الصفحات استغلت فيديو وثائقيا بث من قبل التلفزيون الإيراني، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج ونشر محتوى كاذب".