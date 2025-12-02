الصفحة الدولية

بوتين: مستعدون لمحاربة أوروبا إذا أرادت ذلك


شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على أوروبا في تصريحات له اليوم الثلاثاء، معلنا استعداد بلاده لخوض حرب ضدها، متهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، والعمل على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

وقبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قال بوتين في إجاباته على أسئلة الصحفيين في موسكو "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وأكد الرئيس الروسي "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك 100 مرة بالفعل. لكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".

وشدد بوتين على أن أوروبا "تقف إلى جانب الحرب، وليس لديها أجندة سلام"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقدم مقترحات غير مقبولة لروسيا بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال "ليس لدى دول أوروبا أجندة سلام، فهم إلى جانب الحرب. وحتى عندما يحاولون ادعاء إدخال بعض التعديلات على مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإننا نرى ذلك بوضوح، كل هذه التعديلات تهدف فقط إلى شيء واحد، هو إحباط عملية السلام بأكملها".

خطة ترامب

وأكد بوتين أن أوروبا تعيق الإدارة الأميركية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول أوروبا استبعدت نفسها من هذه العملية للتسوية السلمية.

وأوضح أن "نتائج ما يحدث اليوم لا تعجبهم أيضا، وبدأوا في عرقلة الإدارة الحالية للولايات المتحدة والرئيس ترامب عن تحقيق السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات. وهم أنفسهم رفضوا المفاوضات السلمية، والآن يعرقلون الرئيس ترامب".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدول الأوروبية تريد بهذه الطريقة لاحقا إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة العملية السلمية بأوكرانيا.

وتابع "هذا هو هدفهم، ونحن نراه بوضوح، لذلك، إذا كانوا يريدون العودة حقا إلى أرض الواقع، استنادا إلى الوضع الذي يتطور على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، فليكن، نحن نسمح بذلك".

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أحدا لم يستبعد الدول الأوروبية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، وقال "إنهم يستاؤون من استبعادهم ادعاء من إجراء مفاوضات حول أوكرانيا. لكني أريد أن أشير إلى أنه لم يستبعدهم أحد، هم استبعدوا أنفسهم".

واعتبر بوتين أن أوروبا "تواصل العيش في أوهام بشأن إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، وقطع الاتصالات مع روسيا بشكل حاد بمبادرة منها".

وسأل بوتين "لماذا فعلوا ذلك؟ واستدرك مجيبا "لأنهم تبنوا فكرة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا ولا يزالون يعيشون، على ما يبدو، في هذه الأوهام، على الرغم من أنهم يدركون، بعقلهم، أن هذا كان في الماضي بالفعل، وأن هذا لم يكن ممكنا".

واختتم تصريحاته بالقول لقد خلطوا بين الرغبة والواقع في وقتهم، لكنهم لا يستطيعون ولا يريدون الاعتراف بذلك لأنفسهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها
بوتين: مستعدون لمحاربة أوروبا إذا أرادت ذلك
مصر.. بيان لـ12 حزبا بعد شبهات التزوير في انتخابات مجلس النواب
قاليباف: الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية لن تبقى بلا رد
طالبان تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود بعد مقتل خمسة صينيين
ترامب يحذر الأمريكيين من دعوات العصيان
قائد "مقر خاتم الأنبياء" يتوعد إسرائيل بدفع الثمن غاليا
زيلينسكي يلتقي ماكرون ويكشف عن "التحدي الأهم" بالمفاوضات
الخارجية الايرانية: زيارة المسؤول السعودي لطهران ليست للوساطة مع دمشق
العمال الكردستاني: لا خطوات جديدة ما لم تفرج أنقرة عن أوجلان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك