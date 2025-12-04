الصفحة الدولية

اللواء باكبور: الحرس الثوري ليس لديه أي قيود في نقل خبراته بمكافحة الإرهاب


أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية أن الحرس مستعد لوضع جميع خبراته من دون أي قيود تحت تصرّف الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف اللواء باكبور في رسالة فيديو وجهها الى الفرق المشاركة في مناورة "سهند 2025" لمكافحة الارهاب، ان حضوركم في الجمهورية الاسلامية وهذه المشاركة يبعث على الفخر ومؤشر على عمق التعاون الاستراتيجي بين الاعضاء.

وحيى ذكرى شهداء حرب الـ 12 المفروضة وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد تجاوز هذه الحرب ورغم كل الضغوط والتهديدات، ركزت بعزيمة وطنية ورؤية استراتيجية على تعزيز التعاون الاقليمي والدولي.

واكد ان موقع ايران في منظمة شنغهاي للتعاون، فعال ومسؤول وقائم على المساهمة البناءة في الامن الجماعي.

وتابع ان كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بالجمهورية الاسلامية ونظرا الى القدرات المؤكدة للحرس لا سيما قواته البرية، أوكلوا لهذه القوات، مسؤولية تصميم وتخطيط واقامة هذه المناورات.

ومضى يقول ان هذه المناورة هي حصيلة سنة من الجهد الدؤوب للمسؤولين والقيادات والوحدات العملانية، وهم حاضرون اليوم في الميدان في أعلى مستويات الجهوزية والخبرة والتنسيق.

واكد القائد العام للحرس الثوري ان التهديدات الارهابية لا تعرف اي حدود وجغرافيا، مضيفا ان مكافحة هذه التهديدات بحاجة الى اجراءات مشتركة ومناورات تخصصية وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء.

واكد اللواء باكبور ان اقامة مناورة سهند 2025، صممت في هذا السياق وهدفها النهوض بالقدرات الجماعية في مكافحة التهديدات التي تستهدف الامن الاقليمي والدولي.

واكد ان المشاركة الواسعة للقيادات العسكرية والامنية للدول الاعضاء وغير الاعضاء في المناورة، مؤشر قوي على التعاطي والتعاون والارادة المشتركة لمكافحة الارهاب وتدعيم استدامة الامن في المنطقة.

واعرب في الختام عن امله بان تكون المناورة، مصدرا للسلام والامن والاستقرار لجميع الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

