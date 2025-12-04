فنزويلا: مادورو يؤكد أجراء محادثة ودية مع ترامب!

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء أنه أجرى مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وسط أزمة بين البلدين، حيث ذكر مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع القول إن المحادثة جرت بنبرة محترمة، حتى أنني أستطيع القول إنها كانت ودية".

وأضاف "سأذهب إلى أبعد من ذلك... إذا كانت هذه الدعوة تعني أننا نتخذ خطوات نحو حوار محترم، من دولة إلى دولة، ومن بلد إلى بلد، فأهلا بالحوار، وأهلا بالدبلوماسية، لأننا سنسعى دائما إلى السلام".

فيما اعترف ترامب الأحد بإجراء هذه المكالمة التي تحدثت عنها الصحافة.