ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام عن كل صراع تمكن من حله وتسويته، لكنه رغم ذلك لا يريد أن يكون جشعا.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي: "والآن يقولون: إذا تمكن من إنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا، فسوف يحصل على جائزة نوبل".

وتساءل ترامب: "وماذا عن الحروب الثمانية الأخرى، بما في ذلك بين الهند وباكستان؟ فكّروا في الأمر، فكّروا في جميع الحروب التي أنهيتها. كان ينبغي أن أحصل على جائزة نوبل عن كل حرب أنهيتها. لكنني لا أريد ذلك. لا أريد أن أكون جشعا".

في أكتوبر الماضي، لم يفز ترامب بجائزة نوبل للسلام رغم توقعاته ورغم طموحه بالحصول عليها، بعد نجاح جهوده لدفع كل من إسرائيل وحماس إلى الموافقة على خطته لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما دفعه للقول إنه "حقق سلاما في منطقة الشرق الأوسط لم يتحقق منذ 3 آلاف عام من الصراع".

وسخر الرئيس الأمريكي من قرار اللجنة النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للنائبة الفنزويلية المعارضة سابقا ماريا كورينا ماشادو.

وقال ترامب: "اتصلت بي وقالت إنها قبلت الجائزة تكريما لي، لأنني أستحقها حقا. هذا تصرف طيب منها... لكنني لم أطلب منها أن تسلمني الجائزة".