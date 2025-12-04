استقالة مسؤول بالاتحاد الأوروبي على خلفية فساد

أفاد موقع "يوراكتيف" بأن المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج، ستيفانو سانينو، قدم استقالته على خلفية شبهة تورطه بالفساد.

وجاء في الموقع المذكور: "أعلن ستيفانو سانينو عن استقالته المبكرة من منصب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج، وذلك بسبب مشاركته في تحقيق مستمر حول الاشتباه في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي".

ويوضح الموقع أن سانينو أكد أنه تم استجوابه حول أحداث وقعت خلال الفترة التي شغل فيها منصب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، شدد المسؤول على ثقته في العدالة وأن كل شيء لابد وينكشف.