نيجيريا: بيان حكومي بعد الغارة الأمريكية على داعش الإرهابي

صرّح مستشار الرئيس النيجيري دانيال بوالا بأن نيجيريا تدعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي تنفيذ غارة ضد "داعش" شمال غربي نيجيريا بناء على طلب نيجيري، حيث ذكر بأن "الولايات المتحدة ونيجيريا متفقتان بشأن مكافحة الإرهاب"، وأضاف أن "بيانا أكثر تفصيلا سيصدر لاحقا، مشددا على أن نيجيريا تدعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب".

كذلك أكدت نيجيريا أن الجماعات المسلحة تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأنها ملتزمة بالتعاون مع واشنطن لتعزيز قدراتها ضد الإرهاب رغم تحفظها على الرواية الأمريكية التي تركز على اضطهاد المسيحيين فقط.