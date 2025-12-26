عراقجي : إسرائيل تراجعت بعد إدراك قدرات إيران على الردع

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة ( 26 كانون الأول 2025 )، أن إسرائيل اضطرت إلى التراجع بعدما أدركت قدرات إيران على الردع العسكري والسياسي، وأن معادلة القوة قد تغيرت في المنطقة لصالح طهران بعد الصراع الأخير.

وقال عراقجي خلال كلمة له في منتدى دولي عقدته طهران، إن "إيران أثبتت قدرتها على الصمود والتصدي"، وأن العدو – في إشارة إلى إسرائيل – لم يحقق أهدافه ووجد نفسه مضطراً إلى التراجع بعد فشل السياسات العسكرية المباشرة في كسر إرادة الجمهورية الإسلامية وفرض شروطها عليها"، مضيفا أن هذه الخبرة أظهرت أن "الردع الإيراني قائم على قدرات دفاعية محلية واستراتيجية واضحة لا يمكن تجاهلها".

وأشار عراقجي إلى أن "أعداء إيران يسعون حالياً لمواصلة الضغط بطرق غير عسكرية عبر ما وصفه بـ (الحرب الاقتصادية) والعقوبات في محاولة لتعويض ما فشلوا في تحقيقه عبر العمل العسكري"، مؤكداً أن "الشعب الإيراني ثبت صموده أمام الضغوط الخارجية".

وتأتي تصريحات عراقجي في سياق استمرار التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، والتي بلغت ذروتها في الصراع العسكري الذي اندلع في حزيران الماضي واستمر نحو 12 يوماً، حيث شهدت المنطقة تبادلاً للضربات والصواريخ بين الجانبين، ما أفرز ما وصفته إيران بأنه معادلة ردع جديدة.

وأكد الوزير الإيراني أن" إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها حريصة على الدفاع عن مصالحها واستقلالها الوطني، وأن الردع الفعّال هو عامل أساسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي"، مشدداً على أن "طهران تمتلك الخيارات والقدرات الكافية لردع أي عدوان".