مدعي النبوة والطوفان يقتني سيارة فارهة..

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعي النبوة الغاني "ابو نوح" وهو يترجل من سيارة فارهة اشتراها من أموال أتباعه بعد زعمه حدوث طوفان عالمي.

وكشفت المعلومات أن السيارة الفارهة التي كان يستقلها "ابو نوح" من نوع مرسيدس وهي أحدث موديل (2025)، ويقدر ثمنها بنحو 89 ألف دولار.

وكان مدعي النبوة قد زعم اقتراب طوفان عالمي وحدد موعده يوم 25 ديسمبر، وأظهرت مقاطع فيديو العشرات من الأشخاص وهم يستجيبون لدعوته ويتجهون نحو الأماكن التي حددها بعد أن باعوا كل ما يملكون لحجز أماكن داخل السفن.

وفي وقت لاحق ظهر الشخص المعروف باسم "ابو نوح" والذي يدعي النبوة في غانا، في مقطع فيديو وأعلن في رسالة لأتباعه عن تأجيل موعد نهاية العالم التي حددها سابقا يوم 25 ديسمبر 2025.

وقال "أيبو نوح" في الفيديو إن "الله أوحى إليه بمنحه مزيدا من الوقت لإعطاء الناس فرصة إضافية للنجاة والاشتراك في مشروعه، وأمر بتوسيع المشروع لاستيعاب عدد أكبر من الناس".

وأفاد مدعي النبوة بأنه يسعى لتوفير فرص إضافية للراغبين في الاشتراك قبل فوات الأوان، وأنه يخطط لبناء سفن إضافية مستقبلا.