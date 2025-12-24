إيران: إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن

تمكنت وحدة حماية الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني من إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة رهائن في مدينة مشهد، حيث أوضح قائد الوحدة أن زملاءه تصدوا لمحاولة نزع سلاح قائد فريق حماية الطائرة واحتجاز الركاب، مؤكدا أن الطائرة هبطت بأمان دون وقوع أي إصابات.

كما لفت إلى أن الوحدة تلقت تهديدات بوجود قنابل خلال الأيام الأخيرة، وتم التعامل معها بفاعلية بفضل الإجراءات الأمنية الصارمة لوحدة حماية الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما ساهم في منع وقوع أي كارثة محتملة.