الصفحة الدولية

إيران: إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن


تمكنت وحدة حماية الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني من إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة رهائن في مدينة مشهد، حيث أوضح قائد الوحدة أن زملاءه تصدوا لمحاولة نزع سلاح قائد فريق حماية الطائرة واحتجاز الركاب، مؤكدا أن الطائرة هبطت بأمان دون وقوع أي إصابات.

كما لفت إلى أن الوحدة تلقت تهديدات بوجود قنابل خلال الأيام الأخيرة، وتم التعامل معها بفاعلية بفضل الإجراءات الأمنية الصارمة لوحدة حماية الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما ساهم في منع وقوع أي كارثة محتملة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: إحباط محاولة احتجاز ركاب طائرة كرهائن
بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
ترامب يمنع دخول 5 أوروبيين بارزين "غير مرغوب فيكم"!
فنزويلا: مصالح الشركات النفطية الكبرى وراء التهديدات الأمريكية للبلاد
الرئاسة التركية: عطل كهربائي وراء تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
الجزائر: البرلمان يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي
ليبيا تعلن رسميا وفاة رئيس الاركان محمد الحداد ومرافقيه
العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها رئيس الأركان العامة الليبي
إعلام تركي: اغلاق المجال الجوي في أنقرة اثر اختفاء طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي
تطبيق حد القتل تعزيراً على 3 إرهابيين في السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك