الحرس الثوري يضبط سفينة تحمل 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في الخليج


أعلن قائد المنطقة الأولى للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد غلام شاهي، اليوم الأربعاء ( 24 كانون الأول 2025 )، ضبط سفينة تحمل نحو 4 ملايين لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج، خلال عملية قال إنها جرت بناءً على إشراف ومعلومات استخبارية كاملة.

وأضاف شاهي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن السفينة التي كان على متنها 16 فرداً من الطاقم غير الإيراني، جرى إيقافها أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن ملف السفينة أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في عملية التهريب.

