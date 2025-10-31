وزارة النقل: التعاقد مع 4 شركات عالمية فنية واقتصادية بشأن طريق التنمية

ا

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، أن الوزارة بصدد التعاقد مع طرف ثالث يدقق الشركة الفنية الخاصة بطريق التنمية، فيما أشار الى أن هذا الطريق يعد مشروعاً اقتصادياً متكاملاً يستهدف 8 قطاعات، حيث ذكر السعداوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة عملت على تجاوز التحديات في مشروع طريق التنمية من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية"، لافتاً الى أن "هذا المشروع هو استراتيجي وكبير، يتم إنشاؤه أول مرة في العراق، وبالتالي هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية".

وأضاف أن "الوزارة استعانت باستشارة فنية متمثلة بشركة (بي تي بي) الإيطالية، وأيضاً تمت الاستعانة باستشارٍ مالي واقتصادي متمثل بشركة (أوليفر وايمن) الأمريكية، وتم أيضاً التعاقد مع شركة (كي بي آر) الأمريكية من أجل التدقيق على المستشار (أوليفر وايمن)"، مشيراً الى أن "الوزارة الآن بصدد التعاقد مع مدقق أو طرف ثالث يدقق على الشركة الفنية".

كما أوضح السعداوي أن "هذا الطريق هو مشروع اقتصادي متكامل يستهدف ثماني قطاعات، وهناك دول راغبة في الاشتراك بالمشروع"، مؤكداً أن "هناك لجنة عليا وهيئة مزمع تشكيلها لإدارة مشروع طريق التنمية".