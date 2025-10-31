الأخبار

وزارة النقل: التعاقد مع 4 شركات عالمية فنية واقتصادية بشأن طريق التنمية


أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة، أن الوزارة بصدد التعاقد مع طرف ثالث يدقق الشركة الفنية الخاصة بطريق التنمية، فيما أشار الى أن هذا الطريق يعد مشروعاً اقتصادياً متكاملاً يستهدف 8 قطاعات، حيث ذكر السعداوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة عملت على تجاوز التحديات في مشروع طريق التنمية من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية"، لافتاً الى أن "هذا المشروع هو استراتيجي وكبير، يتم إنشاؤه أول مرة في العراق، وبالتالي هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية".

وأضاف أن "الوزارة استعانت باستشارة فنية متمثلة بشركة (بي تي بي) الإيطالية، وأيضاً تمت الاستعانة باستشارٍ مالي واقتصادي متمثل بشركة (أوليفر وايمن) الأمريكية، وتم أيضاً التعاقد مع شركة (كي بي آر) الأمريكية من أجل التدقيق على المستشار (أوليفر وايمن)"، مشيراً الى أن "الوزارة الآن بصدد التعاقد مع مدقق أو طرف ثالث يدقق على الشركة الفنية".

كما أوضح السعداوي أن "هذا الطريق هو مشروع اقتصادي متكامل يستهدف ثماني قطاعات، وهناك دول راغبة في الاشتراك بالمشروع"، مؤكداً أن "هناك لجنة عليا وهيئة مزمع تشكيلها لإدارة مشروع طريق التنمية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
