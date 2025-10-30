رئيس الوزراء: الحكومة أطلقت مشاريع جديدة في جميع المحافظات بقيمة (33) ترليون دينار

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت مشاريع جديدة في جميع المحافظات بقيمة (33) ترليون دينار، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من أساتذة ونخب وكفاءات محافظة ذي قار"، كذلك عبر السوداني، بحسب البيان، عن "ترحيبه بالحضور، مؤكداً، "حرصه على اللقاء للاستماع إلى الآراء والطروحات؛ لدورهم المهم في التوجيه والمساهمة بصناعة الرأي والوعي الذي يرتقي بالمجتمع".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أن "المشاركة بالانتخابات قرار يحدد المسار، ونأمل من النخب والكفاءات أن يكون دورهم مؤثراً وداعماً لأي مشروع وطني يتضمن رؤية وبرنامجا"، موضحاً، أن "بعض الجهات تعتمد التسقيط والتضليل والتشويه من دون تقديم برنامج واضح".

وشدد السوداني، على "أهمية المصداقية والشفافية في وضع الحلول والمعالجات للتحديات التي تواجهنا من خلال اعتماد رؤية وخطط ممنهجة، مشيراً إلى ما تحقق من إنجازات مهمة في مختلف القطاعات خلال السنوات الثلاث من عمر الحكومة، التي مضت بتنفيذ الأولويات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات".

كما لفت السوداني إلى، "إطلاق مشاريع جديدة في جميع المحافظات بقيمة (33) ترليون دينار، في حين أن الحكومة الحالية ورثت بحدود 131 ترليون دينار ديون من مشاريع الحكومات السابقة"، مؤكداً، أن "العراق يملك الكثير من الفرص المهمة غير المستغلة وتحتاج إلى إصلاحات حقيقية، كما شدد على "أهمية التمييز بين المشروع السياسي المحافظ على أمن البلد واستقراره، والسياسات الانفعالية وخلق الأزمات الداخلية والخارجية".