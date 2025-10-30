مفوضية الانتخابات تحدد موعد بدء الصمت الانتخابي والتصويت الخاص

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، موعد بدء الصمت الانتخابي والتصويت الخاص، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "التصويت الخاص للانتخابات سيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 9 تشرين الثاني، ويشمل منتسبي هيئة المنافذ الحدودية، ووزارة الداخلية، ووزارة داخلية إقليم كردستان، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة البيشمركة، ووزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي".

وأضافت أن "عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ (1,313,859) ناخباً، مبينة أن "مرحلة الصمت الانتخابي ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني".

كذلك أكدت الغلاي، "أي جهة من المرشحين أو الأحزاب أو التحالفات تقوم بخرق الصمت الانتخابي ستسجل عليها مخالفات انتخابية وفقاً للتعليمات والقوانين المعمول بها".