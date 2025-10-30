وزارة العدل: إكتساب دعوى قضائية دولية لصالح العراق لاسترداد أكثر من عشرين مليون دولار

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن اكتسابها دعوى قضائية دولية لصالح العراق لاسترداد أكثر من عشرين مليون دولار، حيث ذكرت الوزارة في بيان، "صدور قرار قضائي من محكمة استئناف بيروت لصالح جمهورية العراق، يقضي باسترداد مبلغ (20,487,308.47) دولاراً أمريكياً ضد المدان الهارب (ع،ق)، وذلك بعد إقامة دعوى ضده أمام المحاكم المختصة في جمهورية لبنان".

وبحسب البيان، أوضحت الدائرة القانونية في وزارة العدل، أنها "تابعت القضية بعد تسلّمها من هيئة النزاهة / دائرة الاسترداد، والمتعلقة بالمدان الهارب (ع،ق) من تسديد قروض مصرفية كان قد اقترضها من المصرف العراقي للتجارة ولم يقم بإعادتها، حيث تصرّف بالمبلغ لحسابه الشخصي مقابل ضمانات غير كافية".

كما بيّنت أنها، "استمرت بمتابعة الدعوى لحين صدور القرار القضائي لصالح العراق عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، والذي قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرخ بالصيغة التنفيذية، لاسترداد مبلغ عشرين مليوناً وأربعمئة وسبعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة وثمانية دولارات أمريكية وسبعة وأربعين سنتاً من المدان الهارب، والتنفيذ على أمواله المحجوزة في لبنان".

فيما لفتت الدائرة إلى أن "صدور هذا القرار جاء نتيجة المتابعة القانونية الدقيقة والجهود الاستثنائية التي بذلتها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، وما رافقها من توجيه وإشراف متميز في إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة في بيروت، حفاظاً على المال العام واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج".