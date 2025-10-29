الأخبار

المندلاوي : العشائر العراقية الاصيلة ركيزة اساسية في تثبيت الامن وترسيخ الوحدة الوطنية


 اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اهمية الدور الذي تضطلع به العشائر العراقية الاصيلة وما تمثله من ركيزة أساسية في تثبيت الامن والتصدي للظواهر الدخيلة على قيم المجتمع وترسيخ الوحدة الوطنية.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان :" ان المندلاوي استقبل في دار ضيافته مساء اليوم الاربعاء، الشيخ رعد شنان آل رباط، احد شيوخ ووجهاء محافظة المثنى، وجرت مناقشة اوضاع المحافظة وهموم أبنائها وما يطمحون إليه من خدمات وفرص افضل، وسبل دعمها في المجالات الخدمية والتنموية".

وقال المندلاوي:" ان المثنى ، بما تمتلكه من مقومات وطاقات ، تحتاج لمزيد من الاهتمام والمبادرات التي تنعكس على حياة المواطنين".

وتعهد بمتابعة احتياجات المحافظة الخدمية مع الحكومة والجهات المعنية ،حتى تنال حقها الكامل في التنمية والعدالة والعيش الكريم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المندلاوي : العشائر العراقية الاصيلة ركيزة اساسية في تثبيت الامن وترسيخ الوحدة الوطنية
التربية تعلن إطلاق منصة رقمية تجمع 13 خدمة للتحول الرقمي
نقابة المحامين تنهي مقاطعة محاكم قوى الأمن الداخلي وتعلن استئناف العمل الرسمي
وزير الداخلية يوجه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتعزيز العمل للقضاء على الفساد
عضو تحالف الأنبار طارق الدليمي : الحزب الحاكم في الأنبار يخشى انتكاسة انتخابية
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
المفوضية تستبعد المرشح المثير للجدل "طه اللهيبي" من المشاركة بالانتخابات
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
المفوضية تصادق على اختيار ياسر عبد اللطيف بدلاً عن الشهيد صفاء المشهداني
الاتصالات تنفي قيامها بالتشويش على نظام الـ(GPS) في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك