المندلاوي : العشائر العراقية الاصيلة ركيزة اساسية في تثبيت الامن وترسيخ الوحدة الوطنية

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اهمية الدور الذي تضطلع به العشائر العراقية الاصيلة وما تمثله من ركيزة أساسية في تثبيت الامن والتصدي للظواهر الدخيلة على قيم المجتمع وترسيخ الوحدة الوطنية.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان :" ان المندلاوي استقبل في دار ضيافته مساء اليوم الاربعاء، الشيخ رعد شنان آل رباط، احد شيوخ ووجهاء محافظة المثنى، وجرت مناقشة اوضاع المحافظة وهموم أبنائها وما يطمحون إليه من خدمات وفرص افضل، وسبل دعمها في المجالات الخدمية والتنموية".

وقال المندلاوي:" ان المثنى ، بما تمتلكه من مقومات وطاقات ، تحتاج لمزيد من الاهتمام والمبادرات التي تنعكس على حياة المواطنين".

وتعهد بمتابعة احتياجات المحافظة الخدمية مع الحكومة والجهات المعنية ،حتى تنال حقها الكامل في التنمية والعدالة والعيش الكريم