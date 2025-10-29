التربية تعلن إطلاق منصة رقمية تجمع 13 خدمة للتحول الرقمي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إطلاق 13 خدمة إلكترونية جديدة على منصتها لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي بجهود التخطيط التربوي.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "تم إطلاق منصة رقمية متكاملة تجمع مختلف الخدمات الإلكترونية في موقع واحد، نفذتها المديرية العامة للتخطيط التربوي/مركز المعلومات والاتصالات، بهدف اختزال الجهد والوقت وتسهيل وصول المستفيدين من الطلبة والمعلمين والإداريين والمواطنين إلى خدماتهم التربوية والتعليمية بسهولة وسرعة دون تأخير".

وأضاف ان "المنصة تضم (13) خدمة إلكترونية تغطي مجالات متعددة من أعمال الوزارة في مرحلتها الحالية، فضلا عن احتواء الموقع على نظام دعم فني متكامل يتيح للمستخدمين التواصل المباشر مع فرق المساندة الفنية من خلال نماذج إلكترونية وقنوات مخصصة للاستفسارات، بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات بكفاءة، ويعزز من تجربة المستخدم ورضا المستفيدين، علما ان هناك خطة طموحة للاتساع بدائرة العمل لإضافة خدمات أخرى جديدة الى الموقع".