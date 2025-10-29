نقابة المحامين تنهي مقاطعة محاكم قوى الأمن الداخلي وتعلن استئناف العمل الرسمي

أعلن مجلس نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، إنهاء المقاطعة السابقة لمحاكم قوى الأمن الداخلي، واستئناف العمل الرسمي فيها، بعد استجابة الجهات المعنية للمطالب التي طرحتها النقابة في وقت سابق.

وقالت النقابة في بيان "، إن القرار جاء “بعد صدور الكتب والأوامر التي اطلع عليها مجلس النقابة، والتي تضمنت التأكيد على صرف أجور المحامين المنتدبين أمام محاكم قوى الأمن الداخلي دون تأخير، وإيلائها الأهمية والأولوية في الصرف”.

وأضافت أن “القرارات الجديدة أكدت أحقية المحامين المنتدبين بكامل مستحقاتهم المالية وفقاً للقانون، ومن دون مطالبتهم بجلب ما يؤيد التحاسب الضريبي أو ربط صرف أجور الانتداب بتلك الإجراءات”.