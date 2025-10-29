وزير الداخلية يوجه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتعزيز العمل للقضاء على الفساد

وجه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، بتطبيق القانون على الجميع ،دون استثناء ،وتعزيز العمل للقضاء على الفساد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، إن " الشمري ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمر الدائرة القانونية التداولي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ومديري الدوائر القانونية في جميع مفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات، لمناقشة آليات العمل ومعوقاته والمعالجات المهنية".

ووجه الوزير خلال المؤتمر ،بالعمل الالكتروني والربط الشبكي والابتعاد عن العمل الورقي، مشدداً على متابعة إنجاز المعاملات والمجالس التحقيقية الخاصة بالشهداء الأبرار والمتوفين وعدم تأخير هذه المجالس، والاهتمام الكبير بإكمالها، وأن تكون لهذه الشريحة الأسبقية في إنجاز معاملاتهم ،مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع ،دون استثناء، وتعزيز العمل للقضاء على الفساد.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة ، من بينها تكثيف حملات التثقيف القانوني لجميع العاملين في وزارة الداخلية لمعرفة واجباتهم وحقوقهم.