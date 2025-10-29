المفوضية تستبعد المرشح المثير للجدل "طه اللهيبي" من المشاركة بالانتخابات

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشح المثير للجدل"طه اللهيبي" من المشاركة في الانتخابات.

وبحسب وثيقة ، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، فإن المفوضية قررت استبعاد المرشح طه اللهيبي من المشاركة في الانتخابات بسبب قيامه علناً بالاساءة الى القوات المسلحة العراقية متبنياً خطاباً طائفياً مثيراً للكراهية والتفرقة بين فئات الشعب العراقي.

يذكر ان طه الدليمي من الشخصيات التي تحرض على الكراهية والطائفية ولازالت تصريحاته الطائفية ضد الشيعة حاضرة واتهامهم بانهم ليسوا عراقيين وان العراق للسنة فقط وان الحكم لابد ان يكون لهم كما حرض على قتل القوات الامنية وتطاول على المرجعية الدينية المباركة في النجف الاشرف

و تؤكد الوثيقة، المبيّنة أدناه، تفاصيل القرار والأسباب القانونية التي استندت إليها المفوضية في قرارها بالاستبعاد: