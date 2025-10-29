الاتصالات تنفي قيامها بالتشويش على نظام الـ(GPS) في بغداد

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، (29 تشرين الأول 2025)، نفياً قاطعاً مزاعم تداولتها بعض الجهات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بالتشويش على نظام الـ(GPS) في العاصمة بغداد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.

وأكدت الاتصالات في بيان، أن "ما نُشر في هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

ودعت الوزارة في الوقت ذاته، "كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والاعتماد على المواقع الالكترونية الرسمية التابعة للوزارة لتجنب تضليل الرأي العام".