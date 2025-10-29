مفوضية الانتخابات: نسقنا مع وزارة التربية لتسليمنا المدارس من 5-13 تشرين الثاني

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، استمرارها بتوزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، فيما اشارت الى تنسيق مع وزارة التربية لتسليم المدارس يوم 5 -13 من الشهر المقبل، إذ ذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، إن "توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع"، مشيرة إلى أن "المفوضية أطلقت تطبيقا إلكترونيا يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع بع ان يطلع عليه".

وأضافت أن "المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل على مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبلط، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".

أوضحت أبو سودة أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمرا، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة"، مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعدادا ليوم الاقتراع".