وزارة الإعمار: خطة من أربعة محاور لإيصال المياه للمواطنين وتحديد احتياجات كل منطقة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن خطة من أربعة محاور لإيصال المياه للمواطنين وتحديد احتياجات كل منطقة، فيما أشارت الى إنجاز 14 مشروعاً للمياه في مختلف المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قطاع الماء يحظى بأهمية كبيرة ضمن منهاج البرنامج الوزاري للحكومة الحالية"، مبينا ان "العديد من مشاريع الماء تعرضت للتلكؤ، فضلاً عن تقادم وتضرر شبكات نقل المياه الصالحة للاستخدام البشري".

كما لفت الى ان "الوزارة أدرجت عدداً كبيراً من مشاريع خدمات الماء ضمن البرنامج الحكومي، حيث تولت المديرية العامة للماء الإشراف على تنفيذها"، منوهاً بأن "المديرية العامة للماء تمكنت، خلال عمر الحكومة الحالية، من إنجاز 14 مشروعاً في مختلف المحافظات، فيما يتواصل العمل في أكثر من 40 مشروعاً آخر تتضمن إنشاء محطات معالجة وتصفية وخزانات أرضية وأحواض ترسيب، الى جانب مد شبكات ناقلة رئيسة وفرعية بأطوال مختلفة لضمان إيصال المياه الى مراكز المدن والأقضية والنواحي".

فيما بيّن ان "نجاح إيصال خدمات المياه الى المواطنين يعتمد على سلامة الشبكات الناقلة، التي تتطلب أعمال صيانة وإصلاحاً مستمرين لتفادي الهدر والتلوث الناتج عن التكسرات والانسدادات التي تعيق تدفق المياه".

كذلك أوضح ان "المديرية، وبالتعاون مع الحكومات المحلية، شرعت بتحديد مواقع الأضرار في خطوط الأنابيب ومعالجتها لضمان استمرار تدفق المياه، الى جانب الإجراءات الأخرى التي تتضمن نصب العدادات الذكية ومتابعة مشروع حساب معدل استهلاك الفرد من المياه في عدد من المحافظات". كما أكد أذن "هذه البيانات ستسهم في تحديد احتياجات كل منطقة من المياه استناداً الى عدد السكان ونسب الاستهلاك".