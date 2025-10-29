الأخبار

وزارة الإعمار: خطة من أربعة محاور لإيصال المياه للمواطنين وتحديد احتياجات كل منطقة


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن خطة من أربعة محاور لإيصال المياه للمواطنين وتحديد احتياجات كل منطقة، فيما أشارت الى إنجاز 14 مشروعاً للمياه في مختلف المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قطاع الماء يحظى بأهمية كبيرة ضمن منهاج البرنامج الوزاري للحكومة الحالية"، مبينا ان "العديد من مشاريع الماء تعرضت للتلكؤ، فضلاً عن تقادم وتضرر شبكات نقل المياه الصالحة للاستخدام البشري".

كما لفت الى ان "الوزارة أدرجت عدداً كبيراً من مشاريع خدمات الماء ضمن البرنامج الحكومي، حيث تولت المديرية العامة للماء الإشراف على تنفيذها"، منوهاً بأن "المديرية العامة للماء تمكنت، خلال عمر الحكومة الحالية، من إنجاز 14 مشروعاً في مختلف المحافظات، فيما يتواصل العمل في أكثر من 40 مشروعاً آخر تتضمن إنشاء محطات معالجة وتصفية وخزانات أرضية وأحواض ترسيب، الى جانب مد شبكات ناقلة رئيسة وفرعية بأطوال مختلفة لضمان إيصال المياه الى مراكز المدن والأقضية والنواحي".

فيما بيّن ان "نجاح إيصال خدمات المياه الى المواطنين يعتمد على سلامة الشبكات الناقلة، التي تتطلب أعمال صيانة وإصلاحاً مستمرين لتفادي الهدر والتلوث الناتج عن التكسرات والانسدادات التي تعيق تدفق المياه".

كذلك أوضح ان "المديرية، وبالتعاون مع الحكومات المحلية، شرعت بتحديد مواقع الأضرار في خطوط الأنابيب ومعالجتها لضمان استمرار تدفق المياه، الى جانب الإجراءات الأخرى التي تتضمن نصب العدادات الذكية ومتابعة مشروع حساب معدل استهلاك الفرد من المياه في عدد من المحافظات". كما أكد أذن "هذه البيانات ستسهم في تحديد احتياجات كل منطقة من المياه استناداً الى عدد السكان ونسب الاستهلاك".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
