التعليم العالي تطلق منصة التسجيل إلى قطع الأراضي السكنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة التسجيل إلى قطع الأراضي السكنية، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "استكمالاً للقرار المهم بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها في محافظة بغداد، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق منصة التسجيل (https://ldc.mohesr.gov.iq/user) التي تستمر إلى الأربعاء الموافق 2025/11/5".

كما دعت الوزارة الى "إنشاء حساب في المنصة الرقمية عن طريق البريد الإلكتروني وملء البيانات ومراعاة دقة المعلومات ذات الصلة بالحالة الوظيفية".