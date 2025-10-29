وزارة العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، افتتاح مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "برعاية وزير العدل، خالد شواني، افتتحت وزارة العدل، مديرية تنفيذ المعقل في محافظة البصرة، حيث افتتح المديرية، مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد".

كما أكد مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، بحسب البيان، أن "افتتاح هذه المديرية، يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع نطاق خدماتها العدلية لتشمل جميع مناطق المحافظة، وبما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ وتقريب الخدمات من المواطنين"، مشيراً إلى أن "المديرية الجديدة ستعمل على تعزيز كفاءة العمل وتخفيف الزخم عن مديريات التنفيذ الأخرى في البصرة".

وأضاف أن "دائرة التنفيذ ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، من خلال افتتاح أبنية حديثة وتجهيزها بأحدث الأنظمة والتقنيات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ومستوى الخدمة المقدَّمة للمواطنين".