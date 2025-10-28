5 أيام هدوء انتخابي.. المفوضية تكشف موعد التصويت الخاص وعطلة الاقتراع- عاجل

كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول 2025)، عن تفاصيل العطلة الانتخابية وموعد التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي إن “التصويت الخاص سيجري في التاسع من تشرين الثاني (9/11)، أي قبل يومين من موعد الاقتراع العام”.

وأضاف أن “العطلة الانتخابية ستكون مبدئياً من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء، أي لمدة خمسة أيام، تمتد حتى يوم التصويت العام”، مبيناً أن “احتمال تمديد العطلة إلى أسبوع قائم، بانتظار قرار مجلس الوزراء، إذ إن تحديد العطلة الرسمية من صلاحياته حصراً”.

وأشار إلى أن “وزارة التربية ستسلم المدارس المخصصة كمراكز اقتراع إلى المفوضية ابتداءً من الخامس من تشرين الثاني ولغاية الثاني عشر منه”، مؤكداً أن “المفوضية تترقب قرار الحكومة بشأن المدة النهائية للعطلة”.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن الاستعدادات النهائية التي تجريها مفوضية الانتخابات استعدادا لاقتراع مجلس النواب المقرر في منتصف تشرين الثاني المقبل، حيث تكثف المفوضية تنسيقها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتنظيمها في بيئة آمنة ومستقرة.

يذكر أن التصويت الخاص يشمل القوات الأمنية والنزلاء والنازحين، ويُجرى عادة قبل الاقتراع العام لإتاحة المجال لمشاركتهم دون التأثير على الأمن يوم الانتخابات.