النزاهة تؤكد أهمية توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوربي لدعم جهود مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء ، أهمية توسيع الشراكة الاستراتيجيَّة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات.

وذكر بيان للهيئة أن "اللامي استقبل في مقر الهيئة سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنتس زيمتنر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن "اللامي أكد خلال اللقاء أهمية استمرار وتوسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الشراكة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي حققت نجاحاً كبيراً، فيما تمثل المرحلة الثانية فرصة لتعزيز الإصلاح المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة في مكافحة الفساد".

وأوضح أن "تحسين النزاهة والشفافية في القطاع الخاص يمثل أولوية مشتركة ضمن إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لما له من أثر مباشر في تهيئة بيئة استثمارية متوافقة مع المعايير الدولية وتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في السوق العراقية بثقة"، مشدداً على أن "الفساد آفة عالمية تمس البنى التحتية والاستثمار وحقوق الإنسان، ما دفع الدول إلى تشريع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مؤكداً "دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لتلك المساعي ضمن إطار الشراكة القائمة، لا سيما في مجال دعم التشريعات وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

ونوّه زيمتنر إلى "تحسن الوضع الأمني في العراق وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية".