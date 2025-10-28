الداخلية: القبض على شخص تسبب بانتحار 30 شخصا بسبب لعبة الروبلكس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شخص تسبب بانتحار 30 شخصا بسبب لعبة الروبلكس.

وقال مدير مديرية الاتجار بالبشر في الوزارة اللواء مصطفى الياسري في مؤتمر صحفي ان "معلومات وردتنا عن طريق التعاون الدولي بان احد الأشخاص يستدرج الضحايا لغرض إيذاء انفسهم وكتب أسماؤهم بالدم على الأجساد ويحرضون على العنف والايذاء النفسي والانتحار وحرق الحيوانات، بالاستناد الى لعبة الروبلكس".

واضاف "عندما القينا القبض على هذا المتهم بعد سيطرتنا على الكثير من الضحايا واخرها اقدام فتاة على الانتحار، تبين ان هذا المتهم أوقع 30 ضحية بواقع 29 من الدول العربية والأجنبية وواحد في العراق".

وشدد على "ضرورة متابعة الانباء عند تصفحهم مواقع التواصل ومنعم من استخدام مثل هذه الألعاب".