قائد عمليات بغداد يشيد بدور شيوخ العشائر الأصيلة في حسم النزاعات واسناد القوات الأمنية

استقبل الفريق الركن وليد التميمي قائد عمليات بغداد، في مكتبه مساء اليوم الثلاثاء، عددا من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء "الطارمية" شمالي بغداد .

و اشاد قائد العمليات خلال اللقاء ،بحسب بيان للقيادة ، بالدور الذي يمثله شيوخ العشائر الاصيلة في حسم النزاعات والاصلاح بين المتخاصمين واسناد القوات الامنية لانفاذ القانون وتطبيقه. واستمع لطلباتهم والمشاكل التي تواجههم لايجاد الحلول المناسبة لها قدر تعلقها بالجانبين الامني والخدمي.

وثمن الحاضرون الجهود المبذولة من قيادة العمليات (قائداً وضباطاً ومنتسبين) وتشكيلاتها الامنية في الحفاظ على المنجز الامني المتحقق والتواصل مع كافة شرائح المجتمع البغدادي لتعزيز السلم المجتمعي ومحاربة الجريمة بكافة انواعها واشكالها.