استبعاد علي شايع من الانتخابات لعدم امتلاكه حسن السيرة والسلوك

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، استبعاد المرشح علي شايع من السباق الانتخابي بعد ثبوت افتقاده شرط حسن السيرة والسلوك، وذلك استناداً إلى إجراءات التدقيق التي تجريها بحق المرشحين.

وأوضح بيانها أن "القرار صدر رسمياً من قبل مجلس المفوضين بعد استكمال مراجعة الملفات القانونية والأمنية الخاصة بالمرشحين"، وبيّن أن "الاستبعاد جاء وفقاً للمادة المتعلقة بشروط الترشح التي تشترط النزاهة والسيرة الحسنة وعدم صدور أحكام أو شبهات تؤثر على الثقة العامة".

ويأتي هذا القرار تأكيداً لما نشرته "بغداد اليوم" في وقت سابق بشأن احتمال شمول شايع بإجراءات الاستبعاد، في وقتٍ كان المرشح قد نفى حينها وجود أي قرار رسمي بحقه، مدعياً أن انسحابه من الانتخابات جاء بإرادته الشخصية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المفوضية تواصل تدقيق ملفات عدد من المرشحين الآخرين الذين أثيرت حولهم ملاحظات تتعلق بالسلوك العام أو الذمة المالية، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية المعتمدة للانتخابات المقبلة.