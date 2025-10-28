بافل طالباني يرد على تصريحات مسرور بارزاني : كركوك تحررت بالديمقراطية وليس بالحرب

قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ان الجهات التي تدعى تحرير كركوك بالحرب لتنظر حولها وتشاهد ان كركوك تحررت بالديمقراطية .

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني الذي وصف كركوك بالمحتلة ويجب تحريرها وإعادتها لكردستان .

وقال خلال تجمع جماهيري لانصار حزبه في مقر تنظيمات الاتحاد الوطني ، ان كركوك تحررت بالفعل ولكن ليس بالحرب وانما بالديمقراطية والوحدة والتكاتف بين المكونات والدفاع عن حقوق الشعب وهذه الجماهير الوفية وليس بالوعود الكاذبة والتبجح، .

واضاف هناك حزب يمتلك مقعدين في كركوك(في اشارة للحزب الديمقراطي الكردستاني ) احلفكم بالله ماذا فعل هذا الحزب لابناء كركوك سوى ملء جيوب مسؤوليه وهم نسوا كركوك وهم لايجرؤن ان ياتوا الى كركوك للدفاع عن اهلها.

وبين ان الوعود التي قدمها الاتحاد قبل سنتين في كركوك دخلت حيز التنفيذ وما نشهده الان من بناء واعمار وامن واستقرار وتعايش هو ثمرة السياسية الناجحة التي اتبعها الاتحاد على نهج الرئيس مام جلال.

و اكد ان الاتحاد الوطني قوي ولايفرق بين جهة وينظر بعين واحدة لجميع المكونات.

واضاف ارى بحرا اخضرا امامي وهم جماهير كركوك تحية لكركوك قدس كردستان، قبل سنتين قلتها من هنا وقدمت وعدا بان نغير المحافظ السابق الفاسد واعادة اعمار المدينة وتقديم الخدمات لاهلها ولن نتخلى عنكم وسنستمر في تقديم الخدمات وكركوك تتقدم وتتطور وانظروا حولكم الان وشاهدوا كركوك كيف تطورت بجهود المحافظ ريبوار طه وهو واحد منكم ويحمل هموم الجميع دون تمييز.

ولفت طالباني الى ان عدة جهات وقفت ضدنا عندما قلنا باننا لن نتخلى عن كركوك لكننا نفذنا وعدنا لان المحافظ الان يخدم كل المناطق والمكونات دون تمييز او تفرقة من كرد وعرب وتركمان ومسيحيين وكاكائيين وكل ذلك يتم من خلال دعمكم المستمر لنا.

ووجه بافل طالباني رسالة الى الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين والكاكائية في كركوك قائلاً "لدى رسالة خاصة لكم من القلب نحن نحترم هويتكم وخصوصيتكم واهميتكم ونتعهد بالدفاع عنكم ونحترم حقوقكم ونحارب من اجلكم ومن اجل مستقبلكم في كركوك، لذا نحن بحاجة الى اصواتكم وثقتكم لان الاتحاد لن يتخلى عن الدفاع عنكم ونحن قوتكم في بغداد وفي مختلف المحافل.

واكد طالباني ان الطلبة الاكراد في كركوك ينبغي ان يدرسوا باللغة الام ونحن لن نقبل ان يتم سلب هذا الحق منهم ونحن قوتكم في بغداد ولن نتخلى عنكم لنجعل كركوك قوية في بغداد