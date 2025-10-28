الأخبار

بافل طالباني يرد على تصريحات مسرور بارزاني : كركوك تحررت بالديمقراطية وليس بالحرب


قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ان الجهات التي تدعى تحرير كركوك بالحرب لتنظر حولها وتشاهد ان كركوك تحررت بالديمقراطية .

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني الذي وصف كركوك بالمحتلة ويجب تحريرها وإعادتها لكردستان .

وقال خلال تجمع جماهيري لانصار حزبه في مقر تنظيمات الاتحاد الوطني ، ان كركوك تحررت بالفعل ولكن ليس بالحرب وانما بالديمقراطية والوحدة والتكاتف بين المكونات والدفاع عن حقوق الشعب وهذه الجماهير الوفية وليس بالوعود الكاذبة والتبجح، .

واضاف هناك حزب يمتلك مقعدين في كركوك(في اشارة للحزب الديمقراطي الكردستاني ) احلفكم بالله ماذا فعل هذا الحزب لابناء كركوك سوى ملء جيوب مسؤوليه وهم نسوا كركوك وهم لايجرؤن ان ياتوا الى كركوك للدفاع عن اهلها.

وبين ان الوعود التي قدمها الاتحاد قبل سنتين في كركوك دخلت حيز التنفيذ وما نشهده الان من بناء واعمار وامن واستقرار وتعايش هو ثمرة السياسية الناجحة التي اتبعها الاتحاد على نهج الرئيس مام جلال.

و اكد ان الاتحاد الوطني قوي ولايفرق بين جهة وينظر بعين واحدة لجميع المكونات.

واضاف ارى بحرا اخضرا امامي وهم جماهير كركوك تحية لكركوك قدس كردستان، قبل سنتين قلتها من هنا وقدمت وعدا بان نغير المحافظ السابق الفاسد واعادة اعمار المدينة وتقديم الخدمات لاهلها ولن نتخلى عنكم وسنستمر في تقديم الخدمات وكركوك تتقدم وتتطور وانظروا حولكم الان وشاهدوا كركوك كيف تطورت بجهود المحافظ ريبوار طه وهو واحد منكم ويحمل هموم الجميع دون تمييز.

ولفت طالباني الى ان عدة جهات وقفت ضدنا عندما قلنا باننا لن نتخلى عن كركوك لكننا نفذنا وعدنا لان المحافظ الان يخدم كل المناطق والمكونات دون تمييز او تفرقة من كرد وعرب وتركمان ومسيحيين وكاكائيين وكل ذلك يتم من خلال دعمكم المستمر لنا.

ووجه بافل طالباني رسالة الى الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين والكاكائية في كركوك قائلاً "لدى رسالة خاصة لكم من القلب نحن نحترم هويتكم وخصوصيتكم واهميتكم ونتعهد بالدفاع عنكم ونحترم حقوقكم ونحارب من اجلكم ومن اجل مستقبلكم في كركوك، لذا نحن بحاجة الى اصواتكم وثقتكم لان الاتحاد لن يتخلى عن الدفاع عنكم ونحن قوتكم في بغداد وفي مختلف المحافل.

واكد طالباني ان الطلبة الاكراد في كركوك ينبغي ان يدرسوا باللغة الام ونحن لن نقبل ان يتم سلب هذا الحق منهم ونحن قوتكم في بغداد ولن نتخلى عنكم لنجعل كركوك قوية في بغداد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تؤكد أهمية توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوربي لدعم جهود مكافحة الفساد
القبض على متهمين اثنين بالمتاجرة بالاسلحة في خانقين بديالى
الداخلية: القبض على شخص تسبب بانتحار 30 شخصا بسبب لعبة الروبلكس
العامري يصل الى محافظة النجف
قائد عمليات بغداد يشيد بدور شيوخ العشائر الأصيلة في حسم النزاعات واسناد القوات الأمنية
استبعاد علي شايع من الانتخابات لعدم امتلاكه حسن السيرة والسلوك
قيادة عمليات بغداد ترفع جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بقاطع مرور "الاعظمية"
بافل طالباني يرد على تصريحات مسرور بارزاني : كركوك تحررت بالديمقراطية وليس بالحرب
مفوضية الانتخابات تحدد ثلاثة أنظمة رقابية لضمان شفافية الانتخابات
وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء في العامرية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك