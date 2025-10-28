مفوضية الانتخابات تحدد ثلاثة أنظمة رقابية لضمان شفافية الانتخابات

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، استقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى عدم وجود أي تأثير سياسي على الانتخابات والعملية تمر بثلاث منظومات رقابية، المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات حسن سلمان للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي من خلال الثوابت الاساسية خلال اقامة العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المفوضية تضع انظمة ومجموعة اشارات بموجبها تجعل العملية الانتخابية مراقبة ومشخصة لجميع الاخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سن نظام المراقبين الدوليين ونظام المراقبين المحليين ونظام وكلاء الاحزاب السياسية وكل من له شأن في مسألة ادارة العملية الانتخابية".

وأضاف أن "المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها بمثابة اشعار للمتلقي واشعار لاي شخص مراقب، حيث تعمل المفوضية بشفافية عالية واستقلالية تامة"، مبيناً أن "هناك ثلاثة انظمة خاصة بهذا الجانب: نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني واي منظمة اخرى معنية بالشأن الانتخابي، والمنظمات الدولية التي هي معنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الامن بالامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المراقبة لكل حدث انتخابي بالعالم".

وتابع: إن "نظام الوكلاء الاحزاب السياسية هو نظام خاص تضعه المفوضية خلال بدء العملية الانتخابية بيوم الاقتراع، وتجعل لكل حزب او تحالف سياسي او مرشح فرد او مجموعة من الوكلاء لمراقبة حظوظ موكليهم في العملية الانتخابية، كل هذا مصاغ وفق نظام خاص مستسقى هذا النظام من اصل القانون رقم 12 لسنة 2018