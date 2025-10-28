وزير التربية يمهل اللجان التحقيقية 48 ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء في العامرية

أمهل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، اللجان التحقيقية العليا من جهاز الإشراف والتفتيش التربوي والقانونية مدة 48 ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء في منطقة العامرية، حيث ذكر بيان للوزارة، إن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري أمهل اللجان التحقيقية العليا من جهاز الإشراف والتفتيش التربوي والقانونية مدة 48 ساعة لرفع توصياتها حول حادثة روضة الوفاء في منطقة العامرية، بعد ورود معلومات تفيد بإقامة حفل داخل الروضة بوقتٍ متأخر من الليل".

كذلك شدد الوزير حسب البيان على "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين أياً كانت صفتهم، حفاظًا على هيبة المؤسسة التربوية وانضباط العمل داخلها، كما وجه اللجان الإشرافية بمتابعة ميدانية مكثفة لواقع المدارس ورياض الأطفال، لضمان التزامها بالضوابط التربوية والإدارية، وعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تسيء إلى رسالة التعليم".