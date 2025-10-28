الأخبار

الأمن الوطني يُطيح بداعشي شارك في هجمات أودت بحياة (19) شهيداً من القوات الأمنية


صرّح جهاز الأمن الوطني العراقي ،اليوم الثلاثاء ، عن الإطاحة بداعشي شارك في هجمات أودت بحياة (19) شهيداً من القوات الأمنية، حيث ذكر الجهاز في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لجهاز الأمن الوطني في ملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم داخل العاصمة بغداد، وذلك بعد متابعةٍ استخباريةٍ دقيقةٍ وتعقُّبٍ لتحركاته".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الإرهابي المُكنَّى (أبو محمد) انتمى إلى تنظيم داعش عام 2014، وشارك في عدة هجماتٍ مسلحةٍ استهدفت القوات الأمنية في منطقة اللطيفية، أسفرت عن استشهاد تسعة عشر مقاتلًا من الجيش والحشد الشعبي، بينهم ضابط برتبة نقيب".

وتابع أن "المعلومات كشفت أنه تولَّى مهامَّ لوجستية وإدارية ضمن ما يُعرف بـ"قاطع زوبع – الفلوجة"، قبل أن يهرب إلى الأراضي السورية ويعود متخفيًا إلى بغداد، غير أن أبطال الأمن الوطني تمكنوا من الإيقاع به بعملية استدراجٍ نوعيةٍ دقيقةٍ" ،لافتاً إلى أنه "جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما أكد جهاز الأمن الوطني "استمراره في تعقُّب العناصر الإرهابية وملاحقة كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
