الأمن الوطني يُطيح بداعشي شارك في هجمات أودت بحياة (19) شهيداً من القوات الأمنية

صرّح جهاز الأمن الوطني العراقي ،اليوم الثلاثاء ، عن الإطاحة بداعشي شارك في هجمات أودت بحياة (19) شهيداً من القوات الأمنية، حيث ذكر الجهاز في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لجهاز الأمن الوطني في ملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم داخل العاصمة بغداد، وذلك بعد متابعةٍ استخباريةٍ دقيقةٍ وتعقُّبٍ لتحركاته".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الإرهابي المُكنَّى (أبو محمد) انتمى إلى تنظيم داعش عام 2014، وشارك في عدة هجماتٍ مسلحةٍ استهدفت القوات الأمنية في منطقة اللطيفية، أسفرت عن استشهاد تسعة عشر مقاتلًا من الجيش والحشد الشعبي، بينهم ضابط برتبة نقيب".

وتابع أن "المعلومات كشفت أنه تولَّى مهامَّ لوجستية وإدارية ضمن ما يُعرف بـ"قاطع زوبع – الفلوجة"، قبل أن يهرب إلى الأراضي السورية ويعود متخفيًا إلى بغداد، غير أن أبطال الأمن الوطني تمكنوا من الإيقاع به بعملية استدراجٍ نوعيةٍ دقيقةٍ" ،لافتاً إلى أنه "جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما أكد جهاز الأمن الوطني "استمراره في تعقُّب العناصر الإرهابية وملاحقة كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين".