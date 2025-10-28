الأخبار

القضاء يوضح بشأن الإعدام لسوري في العراق: مجد بالارهابي المقبور ابو بكر البغدادي وليس الشرع


اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الإعدام لسوري في العراق، مشيرا الى انه مجد بابو بكر البغدادي وليس الرئيس السوري الحالي احمد الشرع.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكما بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتـقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".

واضاف ان "هذه المعلومات غير صحيحة، ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل افراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع أنه "طلب من اشخاص الانتماء لكيان داعش الإرهابي، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الامام علي عليه السلام، الغاية منها اثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد"، لافتة الى ان "هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".

